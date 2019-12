As novidades deste ano no especial de Roberto Carlos na Rede Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Aconteceu nesse sábado (30), a última parte da gravação do especial “Roberto Carlos – Além do Horizonte”. O show que ocorre na Ópera de Arame, em Curitiba, conta com a participação de Erasmo Carlos, 78, que vai cantar grandes sucessos ao lado do Rei e também “Maria e o Samba”, música inédita de seu novo álbum.

O especial de Roberto Carlos, 78, que irá ao ar no próximo dia 20 de dezembro na Globo, trará novidades em 2019. Além de a apresentação gravada no Paraná, serão transmitidos ainda dois shows internacionais feitos pelo artista –um em Nova York, nos Estados Unidos, e o outro na capital portuguesa, Lisboa – e, também, material inédito de bastidores.

“Noventa por cento do programa será musical, mas teremos também esse lado do bastidor: do Roberto em ensaios, chegando aos shows e contando como é a sua vida profissional”, afirma o diretor artístico da emissora carioca, LP Simonetti.

Além de sua tradicional apresentação de final de ano, Roberto Carlos, 78, que está comemorando 60 anos de carreira, exibirá nos cinemas seu primeiro show filmado em 3D. O longa “Roberto Carlos em Jerusalém 3D” estará disponível nos dias 2, 6, 7 e 8 de dezembro em várias salas do Brasil.