Arcebispo da Paraíba deixa mensagem de Natal aos fieis

Momento de renovar a fé, agradecer pelo ano que se finda, pedir pelo que se inicia, e, acima de tudo, celebrar o nascimento de Jesus.

Para os cristãos, o Natal é mais do que uma época festiva do ano onde a família se junta para uma ceia. É a celebração do nascimento de Cristo.

Lembrando a data, foi realizada hoje, 25, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no centro de João Pessoa, uma das mais tradicionais missas para os católicos: A Missa de Natal.

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, em suas palavras, deixou uma mensagem de paz e esperança para os fieis.

– Natal é tempo de vida nova, de luz. A vida que Deus nos dá, e essa vida nasce no coração de cada um. E, só pode nascer, se o nosso coração estiver aberto para acolher. A mensagem que o Senhor traz para nós é de paz, de alegria, de esperança, de amor, de compreensão, de superação das diferenças, de eliminação do ódio para todos os dias, mas, no Natal, nós vivenciamos isso mais intensamente para que a nossa vida entre nesse dinamismo da fé e, que todos os dias, vivamos na presença de Deus porque ele está conosco. Ele é o Emanuel: Deus conosco – disse.

*Com informações da TV Cabo Branco.