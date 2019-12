Apresentador do SBT desmente boato de que estava em avião que caiu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O apresentador Raul Gil, 81, publicou um vídeo em suas redes sociais para desmentir informação falsa de que estaria no avião que caiu na serra da Cantareira, nesta segunda-feira (2), em São Paulo.

“Oi, minha gente, olha eu aqui, vivinho, vivinho. Já me mataram três vezes. E agora que eu estava dentro de um avião que caiu na serra da Cantareira. O avião deve ter caído, mas eu não, porque eu estou aqui”, diz o apresentador no vídeo.

Na manhã desta segunda-feira (2), um avião de pequeno porte, que saiu de Jundiaí (Grande SP) e tinha como destino o aeroporto de Campo de Marte, caiu em uma região de mata fechada da serra, na zona norte de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros retirou um corpo dos destroços. Os restos mortais serão levados ao Instituto Médico Legal para identificação. Segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, nenhum outro corpo foi localizado na região do acidente, mas as buscas continuam