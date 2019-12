Após elogiar Azevêdo, vereador da base de Romero ataca governador: “Aprendiz do mal”

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) afirmou que o governador João Azevêdo está aprendendo a ‘maquiar’ resultados como, segundo ele, fazia o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB).

Ele citou a segurança pública como exemplo e disse que João utiliza números que favorecem o Estado para divulgar na mídia.

– Na estatística da segurança pública só entra os dois que morreram na hora. Por quê? Maquiagem. O governo Coutinho fez isso muito bem e o aprendiz do mal, João Azevêdo, está fazendo parecido. O aprendiz do mal está fazendo do mesmo jeito, está aprendendo ligeirinho. Coloca somente os que morreram na hora – disse, na tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande nesta terça-feira, 10.