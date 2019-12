Após determinação do STJ ex-governador deve deixar penitenciária

Até o início da noite deste sábado, 21, o ex-governador Ricardo Coutinho ainda não tinha sido liberado da penitenciária de segurança média de Mangabeira, em João Pessoa.

Ele, e ao menos quatro outros presos na sétima fase da Operação Calvário, conseguiram um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, e podem ser soltos após liberação do alvará de soltura pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.

Além do ex-governador, tiveram o habeas corpus concedido pelo ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, o advogado Francisco das Chagas, a prefeita do conde, Márcia Lucena, a ex-secretária de Saúde, Claudia Veras, que não chegou a ser presa, e o também advogado David Clemente, que foi preso em Goias.

Eles foram presos na sétima fase da Operação Calvário – Juízo Final, que investiga uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos da Saúde e Educação.