Após determinação do STJ, ex-governador deixa a penitenciária

O ex-governador Ricardo Coutinho deixou, no início da noite deste sábado (21), a carceragem da Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Ele se beneficiou de decisão do ministro Napoleão Maia, do Superior Tribunal de Justiça (STF), que deferiu Habeas Corpus ajuizado pela defesa do líder socialista.

Ele, e ao menos quatro outros presos na sétima fase da Operação Calvário, conseguiram um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, e podem ser soltos após liberação do alvará de soltura pelo Tribunal de Justiça da Paraíba.

Além do ex-governador, tiveram o habeas corpus concedido pelo ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, o advogado Francisco das Chagas, a prefeita do conde, Márcia Lucena, a ex-secretária de Saúde, Claudia Veras, que não chegou a ser presa, e o também advogado David Clemente, que foi preso em Goias.

Eles foram presos na sétima fase da Operação Calvário – Juízo Final, que investiga uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos da Saúde e Educação.