Após anunciar adiamento, PMCG quita maior parte da folha do 13° nesta sexta

O prefeito Romero Rodrigues anunciou, na manhã desta sexta-feira, 20, o início do pagamento referente ao décimo-terceiro salário dos servidores públicos de Campina Grande. Segundo ele, mais de dois terços dos funcionários municipais serão contemplados com a quitação do décimo nesta sexta.

Na semana passada, Romero Rodrigues tinha anunciado que a quitação do décimo-terceiro dos servidores municipais de Campina Grande só ocorreria no dia 24 deste mês, próxima terça-feira, por conta de uma acentuada queda nos repasses das receitas obrigatórias da União, do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e das oriundas da arrecadação de tributos.

De acordo com o prefeito, a quitação da folha do benefício nesta sexta atingirá todos os servidores inativos – aposentados e pensionistas, do Ipsem, além do pessoal da Educação e da Saúde. Parte da folha referente às outras áreas da administração municipal será também contemplada com o depósito do décimo-terceiro ainda nesta sexta.

De acordo com a programação da Secretaria de Finanças, até o próximo dia 24 todo o restante da folha de pessoal da Prefeitura de Campina Grande será quitada, contemplando a parcela mínima que ficou de fora da programação desta sexta.