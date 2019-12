Após acordo com policiais, normalidade é restabelecida na ALPB

Depois de muito bate-boca, discussão, empurra-empurra e gritarias, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (PSB), acompanhado dos líderes de bancadas Ricardo Barbosa (PSB) e Raniery Paulino (MDB), conseguiu restabelecer a ordem no plenário da Casa, e o rito da sessão ordinária transcorreu normalmente.

Contudo, ficou sobrestada a votação do regime previdenciário no Estado e o projeto de lei que cria a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, PB Saúde.

O presidente se comprometeu com as categorias presentes em plenário, a exemplo de policiais militares, civis, professores e representantes da Saúde, que de forma alguma essas matérias seriam votadas até que tudo fosse esclarecido em audiências públicas. A primeira deverá acontecer na próxima segunda-feira (16).

Ele também se dispôs a receber, em seu gabinete, ainda na tarde desta quinta-feira (12), representantes de todas as categorias para chegar a um consenso sobre a matéria da reforma e as emendas que poderão ainda ser apresentadas ao Projeto de Lei do Poder Executivo.

A priori, a presidência resolveu realizar uma audiência pública apenas com os policiais militares, em outro ambiente da Assembleia Legislativa, para acalmar os ânimos da categoria, que logo cedo invadiu o plenário impedindo a realização da sessão do dia.

A audiência havia sido requerida pelo deputado Cabo Gilberto (PSL), para discutir também a situação dos policiais e a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que dá poder exclusivo à polícia para realizar investigações criminais, retirando essa possibilidade do Ministério Público.