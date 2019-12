Aparte: O que disseram João Azevedo e Ricardo Coutinho sobre a 7a fase da Calvário

Na edição desta terça-feira, o colunista Arimatéa Souza resume as principais declarações do governador João Azevedo (sem partido) e do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) acerca das ações e dos desdobramentos da 7a fase da Operação Calvário.

Ricardo fez uma ´live´ (participação) nas redes sociais e criticou a sua prisão, considerando-a arbitrária.

Já o governador João Azevedo, em entrevista coletiva no Palácio da Redenção, anunciou uma grande reforma no setor estadual de saúde.

Tem também a mensagem de Natal da coluna.

Leia a coluna Aparte, edição completa deste dia 24 de dezembro, aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/a-intuicao-de-joao/