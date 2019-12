Aparte: governo ´ressuscita´ oposição na ALPB; prefeito já não veta aproximação

A estratégia da base governista na Assembleia Legislativa de tentar votar, ainda este ano a reforma previdenciária em nível estadual, fez rejuvenescer a atuação do bloco oposicionista.

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, presidente do PV no Estado, já não descarta uma eventual aproximação com o governador João Azevêdo (sem partido).

Tribunal de Justiça escolhe novo integrante efetivo do TRE-PB.

Veja a coluna na íntegra aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/a-ressurreicao-da-oposicao/