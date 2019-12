Anunciada a data do pagamento do 13º dos servidores municipais de Campina Grande

Em entrevista veiculada pela rádio Caturité FM, nesta segunda-feira, 9, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), afirmou que a prefeitura já tem se organizado para pagamento do décimo terceiro dos servidores que atuam no poder municipal.

O prefeito afirmou que o décimo terceiro será pago próximo ao natal deste ano, e acrescentou que em breve também anunciará o pagamento da folha de dezembro.

– A previsão é dia 24 deste mê de dezembro, assim que a gente vai resolver a questão do décimo, nós iremos definir a questão do pagamento relativo ao mês de dezembro. Mas a questão do décimo será no dia 24, bem próximo ao natal – afirmou.