Animais do Parque da Bica recebem presentes de final de ano junto com alimentação

Entrando no clima de final de ano, os animais do Parque da Bica também recebem, nesta quinta (19) e sexta-feira (20), presentes e guirlandas em seus recintos. A ação faz parte das atividades de enriquecimento ambiental e pode ser acompanhada pelos visitantes do local, no período da tarde, das 14h às 16h.

A atividade tem como objetivo oferecer um enriquecimento ambiental, do tipo alimentar, que visa estimular o animal a procurar pelo alimento, e também dar oportunidade aos visitantes de acompanhar o trabalho realizado com os animais do Parque.

A zootecnista do Parque, Cíntia Cleub, ressalta que o enriquecimento ambiental sempre é realizado com os animais, buscando ofertar o alimento de uma maneira diferenciada do dia a dia, que é previamente cortado e entregue em bandejas

“Nesse tipo de ação nós oferecemos os alimentos preferidos de cada um, que já fazem parte da dieta deles, mas colocando em guirlanda ou embrulhados para presentes, com o intuito de estimular a busca pela comida, como eles fariam na natureza”, informou.

Serviço – O Parque da Bica está situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger. É aberto de terça a domingo, das 8h às 17h (bilheteria até 16h). A entrada custa R$ 2 por pessoa. Crianças, com até sete anos e idosos acima dos 65 anos não pagam a entrada.