AnimaCentro leva atrações culturais gratuitas para público infantil e adulto

O Centro da Capital viveu mais um domingo com muitas opções culturais para a população – atrações tanto para o público infantil quanto adulto marcaram mais uma edição do projeto AnimaCentro, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

Com o Parque da Lagoa e Praça da Independência iluminados para a chegada do Natal, a criançada se divertiu e entrou no clima com os espetáculos infantis. O Parque da Bica também recebeu personagens infantis, enquanto a Casa da Pólvora se transformou em passarela do samba durante o show de Leandro Lelê.

Com direção de Tony Silva, o espetáculo ‘Um Presente de Natal’, da Cia de Teatro Argonautas, arrancou sorrisos e levou encantamento ao público presente na Praça Pedra do Reino, no Parque da Lagoa.

A história de crianças de classes sociais diferentes, mas com sonhos parecidos, onde o amor, a amizade e o respeito guiam todos para o verdadeiro espírito natalino. Uma história que traz à tona o questionamento da existência do bom velhinho, o Papai Noel.

Já na Praça da Independência, o espetáculo Bendito Fruto contou a história de uma trupe de artistas mambembes que viaja pelos confins do mundo levando na bagagem arte e alegria.

Ao chegar às terras Tabajaras são surpreendidos por uma muralha e um guardião e, para atravessá-la, os artistas precisam convencê-lo contando uma surpreendente história. A programação infantil do AnimaCentro ainda contou com diversos personagens do universo infantil no Parque da Bica.

Quem fechou a programação foi o sambista Leandro Lelê, em mais uma edição do Pólvora Cultural no Parque Casa da Pólvora. O show reuniu canções de Cartola, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Almir Guineto, Candeia e outros compositores do samba e pagode, além de canções autorais, como “Festa para comunidade”, lançada em 2018. Nesta apresentação, Leandro Lelê convidou o Jeanzinho Carioca e o grupo Reduto do Samba.

AnimaCentro – Com o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e aos artistas regionais, o projeto traz espetáculos de dança, teatro, música e exposições para lugares públicos no Centro da Capital.

Para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e dá destaque ao Centro Histórico. O projeto acontece no Parque da Lagoa, Praça da Independência, Praça Rio Branco, Pavilhão do Chá, Hotel Globo, Centro Cultural Casa da Pólvora, Villa Sanhauá, Galeria Casarão 34 e Novo Parque da Bica.