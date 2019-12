Ana Cláudia diz que aliança entre PTB e Podemos pode se estender por toda a Paraíba

Em entrevista nesta sexta-feira (6), a secretária estadual de Desenvolvimento e Articulação Municipal e agora pré-candidata à prefeitura de Campina Grande, Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos), falou sobre a aliança anunciada pelo Podemos e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com vistas à eleição municipal de 2020.

“Um momento muito importante hoje pela manhã. Agradecemos a presença da imprensa, de correligionários e representantes de toda a Paraíba. É uma aliança que foi consolidada no sentido de projetarmos e pensarmos a Paraíba. Uma aliança que foi firmada a partir de uma identidade ideológica, que ambas as siglas possuem”, afirmou.

Lançada como pré-candidata à prefeitura de Campina Grande, Ana Cláudia declarou que a aliança também tem como princípio o respeito à municipalidade, “neste momento difícil que o Brasil enfrenta, quando municípios estão sendo ameaçados de serem extintos”. Ela se refere a uma proposta de reforma do governo Jair Bolsonaro.

Além da pré-candidatura de Ana Cláudia em Campina Grande, a aliança entre o Podemos e o PTB também anunciou o nome do deputado federal Wilson Filho (PTB) para a disputar a prefeitura da capital paraibana. Estender a aliança por todos os municípios da Paraíba é um dos objetivos do grupo, segundo explicou a pré-candidata:

“É uma aliança que vai se estender por todos os 223 municípios, quando possível. Obviamente, vamos respeitar as identidades de cada região, respeitar o quadro político, afinal de contas é dessa forma que se faz a boa política com democracia sem imposição, ouvindo, através do diálogo. Onde for possível fazer a coligação, em termos majoritários, a aliança será firmada”.