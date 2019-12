Alunos da UFPB farão pesquisa sobre Portal da Transparência de João Pessoa

A Secretaria Executiva de Transparência Pública do Município de João Pessoa (Setransp) firmou uma parceria acadêmica com o Departamento de Gestão Pública da UFPB. O objetivo é realizar uma análise completa do Portal da Transparência com o objetivo de identificar possíveis falhas ou pontos que possam ser melhorados. O diagnóstico será realizado pelos alunos do curso de Gestão Pública.

Na tarde desta quinta-feira (12), a equipe de profissionais da Setransp pôde conferir os detalhes de como será realizada a pesquisa coordenada pelo professor Fernando José Vieira Torres, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB. O diagnóstico fará parte da pesquisa que se chama “Transparência ativa nos portais dos municípios da Paraíba no ano de 2018”.

“Vamos abrir as portas da secretaria para que possamos ter um diagnóstico e um aprofundamento da análise crítica de todas as questões relacionadas ao conteúdo do Portal da Transparência, para que no final a gente possa melhorar ainda mais o nosso portal”, explicou o secretário de Transparência do Município (Setransp), Ubiratan Pereira.