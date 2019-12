Alunas de duas escolas municipais são campeãs do II Festival Jampa Music

O Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena ficou lotado na noite de sexta-feira (7) durante a final da 2ª edição do ‘Festival Jampa Music’, o maior festival de música estudantil da Capital, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Nesta última etapa foram 17 alunos da Rede Municipal competindo nas categorias Infantil e Juvenil.

A noite foi aberta com a apresentação de dança dos alunos da Escola Municipal Bilíngue Dom José Maria Pires com o espetáculo de ‘Ritmos do Brasil e do Mundo’. Em seguida foi a vez da Orquestra da Sedec subir ao palco.

Em seguida chegou o momento mais esperado por todos, com direito a torcida organizada.

“Antes do começo das apresentações eu estive no camarim com essas estrelinhas e vi o brilho nos olhos de cada um quando ficaram sabendo que tinha tanta gente para prestigiar as apresentações. Essas crianças vêm se destacando não só na música, mas elas são exemplos da Rede Municipal para que possamos estimular toda uma sociedade a acreditar nessa geração, que só precisa de uma oportunidade”, disse a secretária da Sedec, Edilma da Costa Freire.

Infantil – Foi pouco mais de um mês de oficinas, seleções e eliminatórias para que chegasse a final. E a vencedora na categoria Infantil foi Dafne Beatriz Ferreira Alves Lima, da Escola Municipal Celso Furtado. Ela se apresentou interpretando a música ‘Nem thum’.

“Estou muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade única. Esse é o meu sonho, o de ser cantora. Agradeço demais aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado me dando apoio e incentivo, e a toda a equipe da escola que foi fundamental”, falou Dafne.

Uma noite de emoções também para os pais da Dafne. “Foram muito sofridos esses dias, pois ela se dedicou muito em casa e na escola. Esse prêmio significa a vitória de um esforço. Eu fico até sem palavras para descrever, apenas consigo sentir esse momento”, disse a mãe da vencedora, Márcia Valéria Ferreira da Silva.

Juvenil – Não faltou emoção e torcida também para os seis finalistas de categoria Juvenil. Interpretando a música gospel ‘Jó’, a vencedora foi a aluna da Escola Municipal Moema Tinoco, Rebecca Victória Lima de Albuquerque.

“Mesmo que eu não tivesse vencido, só em estar aqui, já seria um vencedora em poder disputar com pessoas tão maravilhosas e talentos incríveis. Muito importante a escola nos dar essa oportunidade. E quero seguir a carreira de cantora’, revelou Rebecca Victória.

A mãe de Rebecca, Mirian da Paz, não segurou a emoção e foi às lágrimas. “Isso tudo é uma conquista e uma honra porque ela canta desde pequena e sempre teve esse desejo de participar. Agora, com 14 anos, é a primeira competição e já começa com conquista. Estou muito orgulhosa, não só eu como todos os pais”, disse Mirian da Paz.

“Esse evento é maravilhoso em dar essa oportunidade a esses jovens, essa crianças, de realizarem sonhos. Graças a Deus a Prefeitura de João Pessoa, junto com a Secretaria de Educação, na qual agradeço na pessoa da secretária Edilma, está fazendo isso por eles. Isso é uma grande conquista. Muitos desejam, mas não têm uma oportunidade. Obrigado a todos”, agradeceu o pai de Rebecca, Marcos Aurélio.

Participação especial – O evento contou com a participação especial das alunas vencedoras de 2018: Brenda Vitória, da Escola Municipal Cícero Leite, e Deisy Ketly, da Escola Municipal Lynaldo Cavalcanti.

Quem também subiu ao palco foi a cantora paraibana Renata Arruda e o cantor Escurinho, ambos foram jurados do Festival. Acompanhado dos competidores e da Banda da Sedec eles cantaram a música ‘Porta do Sol’.

Vencedores do ‘II Festival Jampa Music’ da Rede Municipal de Educação

Categoria Infantil

1º lugar – Dafne Beatriz Ferreira Alves Lima (Esc. Celso Furtado)

2º lugar – Jennyffer Cristinny Fernandes (Esc. Radegundis Feitosa)

3º lugar – Beatris Yasmin (Esc. Ana Cristina)

Categoria Juvenil

1º lugar – Rebecca Victória Lima de Albuquerque (Esc. Moema Tinoco)

2º lugar – Emanuel Nóbrega Bezerra Cabral (Esc. João Monteiro da Franca)

3º lugar – Gabriela da Silva Costa (Esc. Cantalice Leite Magalhães)