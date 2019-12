ALPB concede título de cidadania paraibana ao delegado geral da Polícia Civil

Da Redação com Ascom. Publicado em 9 de dezembro de 2019 às 20:51.

Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) entregou, na tarde desta segunda-feira (09), título de cidadão paraibano ao delegado geral da Polícia Civil, Isaías Gualberto.

A sessão solene, proposta pelo deputado Jeová Campos (PSB), aconteceu no plenário “Deputado José Mariz”, com a presença de diversas autoridades da área de segurança pública do estado, parlamentares, parentes, amigos, agentes e servidores da Polícia Civil.

O ex-deputado estadual Antônio Quirino de Moura, por delegação de Jeová Campos, fez uma saudação especial ao homenageado. Na justificativa da honraria, o deputado Jeová Campos destaca as “raízes” do homenageado e sua família com o estado da Paraíba.

“A família Gualberto é uma família efetivamente paraibana. O nosso querido Isaías nasceu no Maranhão por uma contingência do destino. O pai dele foi trabalhar no Armazém Paraíba e lá ele nasceu. Mas, logo em seguida veio para a Paraíba, onde formou-se em Direito na UFPB. Ele tem uma vida muito dedicada ao nosso Estado e à Polícia Civil, onde exerce uma função muito nobre”, declarou.

“É um homem muito digno, sério, um delegado de carreira e que faz por merecer, não só o cargo de delegado geral da Polícia Civil da Paraíba, por mérito próprios, mas também esta homenagem. Isto me motivou a fazer essa homenagem, a esse paraibano, não só de coração, mas agora também de Direito”, acrescentou o deputado.

Isaías Gualberto lembrou que já era de fato e agora se torna também de direito cidadão paraibano. “Para mim é muita honra ser homenageado por um estado que tem Ariano Suassuna e Augusto dos Anjos, na literatura; Jackson do Pandeiro, Zé Ramalho e Elba Ramalho, na música. Para mim é uma grande honra receber essa homenagem proposta pelo deputado Jeová Campos e a todos os demais parlamentares desta Casa, que aprovaram, por unanimidade, essa homenagem”, declarou.

O deputado federal Wilson Santiago (PTB) disse que o delegado Isaías Gualberto representa muito para o estado da Paraíba. Um grande sertanejo, um homem competente que apesar de ter nascido na Maranhão, tem seus familiares aqui no Sertão da Paraíba, meus conterrâneos do município de Uiraúna.

“Por isso, todos nós nos sentimos felizes em presenciar e testemunhar uma homenagem tão justa como essa, a um jovem que de fato já era paraibano. Só faltava oficializar esse título de cidadania tão honrado que, com certeza, é dado a um homem que dignifica cada vez mais a Paraíba”, disse.

O secretário estadual de Segurança Pública, Jean Francisco, ressaltou que o delegado Isaías Gualberto “vem conduzindo com muita maestria e dinamismo os trabalhos da Polícia Civil da Paraíba”.

“Esse reconhecimento, através desse título de cidadania paraibana da Assembleia Legislativa, vem coroar esse brilhantismo dele e da própria instituição Polícia Civil. Nós da Segurança Pública também nos sentimos muito honrados, porque é um reconhecimento que vem da Casa Legislativa, que assim prestigia membros das nossas polícias, questão sendo lembrados e reconhecidos”, frisou.

Para o Coronel Euller Chaves, comandante da Polícia Militar no Estado, “a homenagem é uma satisfação muito grande para todos que fazem a segurança pública no estado da Paraíba”. “Para nós da Polícia Militar é gratificante ver um companheiro de lutas ser reconhecido como Cidadão Paraibano. As raízes dele sempre foram paraibanas e o povo da Paraíba, através da Assembleia Legislativa, reconhece o seu trabalho a sua história de vida”, afirmou. .

Também participaram da solenidade os deputados Wallber Virgolino (Patriota), Cabo Gilberto (PSL), Dr. Érico (PPS), Jutay Menezes (PRB) e João Gonçalves (Podemos), que atualmente responde pela Secretaria de Articulação Política do Governo do Estado; o vereador Humberto Pontes, representando a Câmara Municipal de João Pessoa; o Coronel PM Marcelo Araújo, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar; o delegado João Alves, corregedor geral da Secretaria de Segurança Pública (SSP); o delegado Esteferson Nogueira, presidente Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia da Paraiba; a delegada Cassandra Duarte, delegada geral adjunta; a delegada Maísa Felix, coordenadora das Delegacias Especializadas da Mulheres; e Severino Pedro, diretor geral da Academia de Polícia Civil (Acadepol).