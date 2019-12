Aliada de RC, deputada nega que tenha cargos no governo de João Azevêdo

Após saída de João Azevêdo, governador da Paraíba, do PSB, e o aprofundamento da crise no partido, foram muitas as exonerações registradas no Diário Oficial do Estado.

Muitos foram também os questionamentos sobre a posição dos deputados ligados ao ex-governador Ricardo Coutinho com relação a João, na Assembleia Legislativa.

Fiel escudeira de Ricardo Coutinho, a deputada estadual Cida Ramos (PSB) falou sobre sua posição, após o rompimento.

– Eu sou governo quando o governo estava cumprindo o projeto do qual foi eleito. Em ações favoráveis ao povo estarei ao lado de quem me elegeu, do povo – assegurou.

Ela também negou, durante entrevista, que tenha cargos na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado.

– A SDH não é minha. Esse é um grande engano. Quem tem que avaliar o trabalho das pessoas é o governo. Eu não tenho cargos nenhum. Quem tem a caneta é o governo – frisou.