Aesa divulga previsão climática para o próximo trimestre em regiões da Paraíba

A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) realiza, nesta terça-feira (17), a Reunião Técnica de Análise e Previsão Climática para o setor norte da região Nordeste. Especialistas em recursos hídricos da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte discutem as principais características climáticas da Região e, ao fim do dia, anunciam a previsão climática para o próximo trimestre nas regiões do Cariri, Sertão e Alto Sertão.

O encontro será na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Entre outros aspectos, serão analisadas as condições globais dos oceanos, da atmosfera e os resultados de modelos numéricos de previsão climática sazonal.

Após as discussões técnicas, os meteorologistas irão elaborar um relatório informando as possibilidades das chuvas ficarem abaixo, acima ou dentro da média no setor norte do Nordeste.

Participarão da elaboração deste documento, representantes da Aesa, UFCG, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) e Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O prognóstico climático completo será disponibilizado no site aesa.pb.gov. A página da Aesa na internet também disponibiliza informações sobre autorização para uso da água bruta e o trabalho desenvolvido pelos comitês de bacias.