Advogado se pronuncia sobre busca e apreensão na casa de deputada paraibana

Mais uma fase da Operação Calvário está sendo deflagrada na manhã desta terça-feira, 17, em João Pessoa e em Cabedelo. Um dos alvos de prisão é o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB).

Entre os alvos da sétima fase da operação estão as deputadas estaduais Estela Bezerra e Cida Ramos.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o advogado Getúlio de Sousa se pronunciou sobre o mandado de busca e apreensão cumprido contra a deputada Cida Ramos.

– No que tange à deputada Cida Ramos, foi tão somente um mandado de busca e apreensão estritamente ao endereço residencial, no qual foi cumprido integralmente pela equipe da Polícia Federal. Foram colhidos alguns documentos para análise. A deputada está muito tranquila no que tange a essa fase da operação. E quantas vezes ela for solicitada, irá colaborar com a Justiça, até porque não tem nada a esconder – disse.