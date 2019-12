Advogado aguarda decisão do STJ para barrar prisão de ex-secretária

O advogado da ex-secretária de Saúde Cláudia Veras, Rodrigo Trindade, afirmou que a não considera como foragida, mesmo que ela ainda não tenha se apresentado à Justiça, diante do pedido de prisão preventiva decretada desde a última terça-feira, 17.

Informações da assessoria da ex-secretária é de que ela estaria no estado do Maranhão, mas o advogado disse não saber o paradeiro da cliente.

A informação foi concedida por ele à Rádio Correio FM.

Rodrigo disse que o decreto de prisão preventiva solicitado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba foi antecipado e que a defesa entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deve ser expedido entre as próximas segunda-feira ou terça-feira, e caso não saia, a apelação será feita ao Supremo.

– A nomenclatura que tenho visto por aí é de que ela está foragida. Na verdade, ela está, tecnicamente, acautelada para não ser presa diante de uma prisão que se assegura ilegal e onde o próprio Superior Tribunal de Justiça tem expedido alvará de soltura para outras pessoas desta mesma Operação, desde o último dia 17 – disse.

O advogado disse que a ex-secretária continuará sem se apresentar à Polícia.