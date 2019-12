Adriano: “Ricardo queria continuar governador, mesmo não estando no governo”

Com a confirmação da saída do governador João Azevêdo do Partido Socialista Brasileiro (PSB), vários políticos se pronunciaram sobre o fato.

Em entrevista concedida à uma rádio local, o presidente da ALPB, deputado estadual Adriano Galdino, que também já anunciou que em breve deixará o PSB, declarou que já aguardava a saída do governador, e reafirmou seu apoio ao governo.

– Pelo andar da carruagem, mais dia ou menos dia isso iria acontecer. O governador João foi muito correto, assumiu o governo, deixou 99% do governo de Ricardo. João é uma pessoa de um temperamento positivo, humilde e tranquilo, mas João quer ser governador, e a grande questão é que Ricardo queria continuar governador, mesmo não estando no governo. Nem João aceitou, e nem ninguém aceita. Tem gente se dizendo fiel a A, B ou C, mas que não aceitaria, assim como João não aceita – declarou.

Além disso, Galdino comentou a fala de Ricardo Coutinho que declarou, que sem o apoio do mesmo, João Azevêdo não teria vencido as eleições de 2018. Segundo o deputado, Ricardo teve um grande papel na eleição de João, porém ressaltou que o resultado das eleições foi um trabalho conjunto de toda a base aliada.

– Ricardo foi fundamental na eleição de João, mas ele também não elegeu João sozinho. Todos nós ajudamos, a eleger o governador João. Azevedo foi um craque na campanha, vale lembrar que no início da campanha, João Azevêdo foi pras cidades sozinho, ele cresceu só no início da campanha, e Ricardo não pode esquecer isso – afirmou.

Por fim, Galdino garantiu apoio ao governador João Azevêdo, e afirmou que seguirá trabalhando ao lado governo do estado.

-Vamos trabalhar para isso, para que cada vez mais nós possamos dar tranquilidade governabilidade à gestão do governador João Azevêdo – enfatizou.