Adolescentes são apreendidos com arma de fogo em Campina Grande

Na noite dessa quarta-feira, 11, dois jovens foram apreendidos durante rondas da Polícia Militar no bairro do Monte Santo, em Campina Grande, município do Agreste paraibano.

De acordo com informações policiais, os adolescentes trafegavam pelo bairro por volta das 22h e foram abordados pela polícia, que identificou que um deles portava uma arma de fogo.

A arma foi apreendida e os jovens foram encaminhados para a Central de Polícia da Rainha da Borborema, no entanto, foram liberados após os responsáveis assinarem um termo.