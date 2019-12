Adolescente morre afogado em lagoa no Agreste paraibano

Na tarde dessa terça-feira, 10, um adolescente de 15 anos de idade morreu vítima de afogamento em uma lagoa no Centro de Puxinanã, município do Agreste da Paraíba. Segundo informações, a vítima teria ido ao local com amigos depois de sair da escola.

Acionada, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local. Após os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, no entanto, já chegou na unidade hospitalar sem vida.

De acordo com informações policiais, o corpo do adolescente foi encaminhado ao Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Campina Grande, mas, inicialmente, acredita-se em afogamento acidental.