Adolescente morre afogada em rio no Sertão

Uma adolescente de 15 anos morreu afogada no rio Turbina, que fica logo após as comportas do açude Estevam Marinho, na cidade de Coremas, no Sertão paraibano.

Ela estava com amigos e resolveu ir ao local tomar banho em uma área que é proibida para o banho. Quando perceberam que a estudante estava se afogando amigos buscaram ajuda.

Pessoas que estavam próximas ainda tentaram salvar a jovem, mas ela já tinha se afogado.