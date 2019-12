Adolescente é morto a tiros em João Pessoa

A noite dessa segunda-feira, 16, foi marcada por mais um homicídio em João Pessoa, capital paraibana. De acordo com informações policiais, a vítima foi um adolescente de 15 anos.

O jovem trafegava pelo bairro de Mandacaru, quando dois homens em uma moto efetuaram diversos disparos de arma de fogo e, em seguida, fugiram.

Ainda segundo as informações, o adolescente pode ter sido confundido com o próprio irmão, que teria envolvimento com o mundo do crime.

Os criminosos ainda não foram identificados, mas a polícia segue investigando o caso.