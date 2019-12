Adolescente é assassinado na região metropolitana de João Pessoa

No final da tarde desta sexta-feira, 20, um homicídio foi registrado no bairro do Baralho, no município de Bayeux, região metropolitana de João Pessoa.

A vítima do crime foi um adolescente, de 15 anos de idade.

De acordo com informações iniciais, o jovem trafegava pelo local quando alguns homens o surpreenderam com disparos de arma de fogo.

O adolescente tentou correr, mas caiu pouco tempo depois, ainda no mesmo local.

A polícia segue investigando a motivação e autoria do caso.