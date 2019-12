Adolescente é apreendido e jovem é preso com drogas em Campina Grande

Neste domingo, 8, um adolescente, de 14 anos, foi apreendido, e um jovem, de 18 anos, foi preso no bairro José Pinheiro, em Campina Grande, no Agreste paraibano, com uma grande quantidade de drogas.

De acordo com informações, a polícia estava realizando rondas na localidade, quando encontrou os dois jovens, que, durante a abordagem tentaram fugir.

Ainda segundo as informações, após conseguirem impedir a fuga dos suspeitos, os policiais encontraram com eles cerca de 115 papelotes de uma substância semelhante a maconha, cinco embalagens contendo maconha, além de mais de R$ 500.