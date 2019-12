Acusado de mandar matar sócios em CG contesta denúncia. Veja trecho

Acontece desde o início da manhã desta segunda-feira, 9, no Tribunal do Juri de Campina Grande, o julgamento empresário Nelsivan Marques de Carvalho, acusado, pelo Ministério Público da Paraíba, de ser o mandante do homicídio do casal Washington Luis e Lúcia Santana Pereira.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, o promotor de Justiça, Márcio Gondim, sustentou a tese que torna o acusado responsável pelo crime.

– A prova foi muito bem colhida em todas as fases, tanto é que já houve a condenação do Clécio, Samuel e Gilmar. Hoje serão julgados os acusados Nelsivan e Gorete, e o Aleff será adiado para o dia 18. A pena cabe ao juiz presidente, e nós pedimos a condenação nos termos de crimes postos na decisão de pronúncia – explicou.

Para o advogado de defesa, Luciano Pires, seu cliente tem sido acusado apenas por especulações.

– A defesa vai demonstrar ao júri tudo o que se formou contra o acusado. Foram apenas especulações e nada mais. Nenhum acusado que foi co-denunciado apontou a participação de Nelsivan na denúncia, assim como não há mensagens e áudios que o incriminem – alegou.

Durante depoimento, Nelsivan negou as acusações contra ele, bem como o vínculo com Franciclécio de Fárias Rodrigues, responsável por contratar os executores do casal.

Além do empresário, também estão em julgamento os acusados de envolvimento no duplo homicídio, Maria Gorete Alves Pereira e Alef Sampaio dos Santos.

Este último, por ausência do advogado de defesa, teve o julgamento adiado para o dia 18 deste mês.

Relembre o caso:

No dia 29 de março de 2014, o casal, Washington Luis e Lúcia Santana Pereira, foi morto a tiros em frente a uma casa de recepções no bairro do Catolé, após saírem de uma festa de casamento onde foram padrinhos.

O casamento era do empresário Nelsivan Marques de Carvalho, que era sócio das vítimas em uma faculdade de ciências humanas.

Conforme a denúncia do Ministério Público, seis pessoas estão envolvidas no crime, sendo que três delas já foral julgadas: Franciclécio de Fárias Rodrigues, condenado a 54 anos e seis meses de reclusão em regime inicialmente fechado; Samuel Alves da Silva, condenado a 42 anos de reclusão; e Gilmar Barreto da Silva, condenado a 37 anos e quatro meses de prisão.

Nelsivan é acusado de ser o mentor do crime, já que queria o controle total da faculdade em que era sócio com o casal.

Segundo o MP, Nelsivan teve a ajuda de Franciclécio para planejar o duplo homicídio, já que este, suspeito de agiotagem, teria emprestado a quantia de R$81 mil a Washington para a compra de uma caminhoneta e esta dívida não teria sido paga pela vítima.

Franciclécio, ainda segundo a denúncia do MP, foi quem contratou os executores do casal.

Os crimes foram executados por Samuel, que, na época, confessou ter atirado nas vítimas em depoimento à Polícia Civil.

Confira um trecho do depoimento de Nelsivan: