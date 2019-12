Acusado de homicídio e preso com drogas escondidas em geladeira

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 19 de dezembro de 2019 às 19:38.

A Polícia Militar capturou mais um foragido da Justiça e apreendeu drogas que estavam escondidas na geladeira da casa do acusado. A ação aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (19), no município de Patos, sertão paraibano.

O acusado, um homem de 26 anos de idade e que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado, foi encontrado pelos policiais do 3º Batalhão da PM, no bairro das Placas.

Ele foi abordado em uma rua do bairro e, durante a consulta do seu nome no Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatada a ordem em desfavor dele, expedida pela 2ª Vara Mista de Patos.

Durante a prisão, o acusado confessou que tinha drogas escondidas dentro de sua casa. Na revista feita pelos policiais, foram localizados aproximadamente 250 gramas de substância semelhante à maconha, que estavam em um pacote dentro da geladeira. O homem foi conduzido para a Delegacia da Policia Civil, junto com a droga apreendida, onde foi apresentado.