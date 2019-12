Açude de Boqueirão apresenta queda no volume d’água em relação a 2018

Com a capacidade para armazenar até 466 milhões, 525 mil e 964 metros cúbicos (m³) de água, o volume atualmente do Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, é de 72 milhões 818 mil e 433 m³, isto é, 15,61% do total.

Esse número é 6,79% inferior ao volume apresentado pelo manancial no mês de dezembro de 2018. Naquela ocasião, o açude de Boqueirão apresentou um armazenamento de 22,40% de água.

Os dados estão disponíveis no site da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).

Em entrevista para a Rádio Campina FM, o diretor presidente da Aesa, Porfírio Loureiro, explicou que apenas Boqueirão, entre os principais reservatórios, tem um volume menor do que o ano passado.

– O que a gente tem que entender é que em 2019 praticamente não teve a transposição no início do período chuvoso. Agora, pelo contrário, a transposição já está na calha do rio – explicou.

Loureiro mostrou preocupação com relação aos mananciais do Brejo paraibano, devido à escassez de chuvas, que poderá atingir a região somente no mês de abril.

– O início do período chuvoso do Cariri e do Sertão está iniciando. Haverá recarga nestes açudes. Mas, no Brejo, a previsão de chuvas consideráveis para a região é só a partir de abril – afirmou.