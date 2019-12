Acompanhado de empresários, secretário visita distritos industriais de Campina

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Gustavo Feliciano, visitou nesta quinta-feira (05) os três distritos industriais de Campina Grande juntamente com empresários da cidade.

Na oportunidade, foi verificada a infraestrutura desses locais, diagnosticando onde se necessita de melhorias. A visita também serviu para serem apresentados alguns investimentos já realizados pelo Governo do Estado como, por exemplo, o acesso com pavimentação em asfalto ligando o Distrito Industrial do Velame ao Distrito Industrial do Ligeiro.

Também estavam na comitiva Rômulo Polari Filho – presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Magno Rossi – vice-presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), Helder Campos – presidente do Sindicato da Indústria Construção Civil (Sinduscon-PB), Sebastião Severo Acioly – presidente do Sindicato da Indústria de Calçados da Paraíba, além de outros empresários.

Para o secretário Gustavo Feliciano, essa foi uma oportunidade de junto com o setor produtivo verificar os problemas e buscar soluções para o setor. “Nós aqui estamos juntos buscando as soluções. Isso é de fundamental importância para que possamos atrair um ambiente mais favorável para que esses empresários possam investir e gerar mais emprego e renda”, disse.

Já o vice-presidente da Fiep, Magno Rossi, destacou a importância da visita pelo fato de que o secretário e o presidente da Cinep puderam verificar “in loco” a situação de cada distrito. “É muito mais produtivo do que fazer pequenos relatórios ou outras informações. A gente espera que a partir daqui a gente saia com um plano de ação para adequar essas áreas para ficarem estruturadas”, explicou.

Outros distritos industriais do interior do Estado também serão visitados e após isso será feito um panorama da situação de cada um deles.