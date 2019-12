Acidente envolvendo caminhão de banda de forro deixa um morto na PB

Um homem de 53 anos morreu após colidir o carro que ele conduzia com um caminhão da banda Cavaleiros do Forró, na rodovia PB-102, que dá acesso ao município de Aroeiras, no Agreste paraibano.

De acordo com informações preliminares, o homem que morreu pode ter cochilado ao volante, invadido a faixa contrária e provocado acidente.

A vítima teria indo deixar um filho em Campina Grande para fazer uma entrevista de emprego e retornava para casa.

O motorista do caminhão disse que ainda tentou desviar do carro, mas não deu tempo de evitar a colisão. A perícia foi realizada no local.