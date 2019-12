Abertura de vagas em creche e escolas bilíngues marcam a educação municipal de CG

Ao longo do ano de 2019, a Prefeitura de Campina Grande promoveu uma série de ações por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc).

Entre as ações, que marcaram o ano da educação municipal, estiveram a abertura de mais vagas em creche em tempo integral, a implantação da metodologia bilíngue em mais duas escolas, além da garantia do piso do magistério.

Uma das medidas para aumentar o atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade foi a abertura de mais duas creches em tempo integral. As creches, que entraram em funcionamento neste ano, foram a Célia Márcia Santos Cirne, no bairro do José Pinheiro e Maria Alvina, no bairro Grande Campina.

Nesse processo de expansão, as duas novas creches geraram cerca de 350 novas vagas para o público da educação infantil, atendendo a uma demanda crescente em ambos os bairros.

Nas creches, as crianças recebem atendimento de qualidade com acompanhamento pedagógico, desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, com cinco refeições diárias, além de atividades recreativas.

E para atender ao público do ensino fundamental, anos iniciais, o município implantou a metodologia de ensino em dois idiomas (português e inglês) em mais duas escolas da rede municipal. Com a iniciativa, Campina Grande passa a oferecer a metodologia do ensino bilíngue em oito escolas municipais.

Este ano, a metodologia bilíngue foi implantada nas escolas municipais Ageu Genuíno da Silva (no bairro da Ramadinha) e Padre Cornélio de Boer (no bairro Santa Cruz). As escolas foram escolhidas tomando por base o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Ainda no início do ano letivo, o prefeito Romero Rodrigues concedeu reajuste de 4,17% para os professores do Sistema Municipal de Ensino com data retroativa a janeiro. A medida beneficiou cerca de 1,8 mil professores e representou um acréscimo de R$ 12 milhões ao ano na folha de pagamento.

Ao avaliar as ações desenvolvidas ao longo do ano, o secretário de Educação do município, Rodolfo Gaudêncio, reforça o compromisso da gestão municipal na garantia de educação de qualidade.

“Tivemos um ano bastante produtivo com ações concretas no que diz respeito à valorização dos profissionais da educação, como também no atendimento aos nossos estudantes. Em 2020 não será diferente. Nosso objetivo é ampliar as ações já existentes e pensar mais propostas inovadoras para a melhoria do ensino”, destacou