“A briga de comadres continua e a postura do governo é a mesma”, diz deputado

O deputado estadual Wallber Virgolino (Patriota) declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que permanece como oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba e avaliou que o governo de João Azevêdo tem se comportado da mesma forma que a administração do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) se comportou.

Ele alegou que todas as matérias que são a favor do povo estão sendo vetadas pela bancada de situação na Assembleia.

Wallber destacou que a bancada de oposição não defende interesses pessoais, mas sim os interesses da população e citou que é necessário que o Estado se comporte de forma liberal para que a Paraíba se desenvolva.

– Tudo o que é a favor do povo, a bancada de situação tem votado contra. O governo do Estado vem se portando da mesma forma do governo anterior. A briga de comadres continua e a postura do governo é a mesma. Vamos cobrar que ele adote uma postura liberal e conservadora para que a Paraíba cresça – disse.