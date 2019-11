Expo Motor Paraíba coloca estado no calendário automotivo do país

Voltada para os segmentos de carros, motos, bikes e caminhões, teve início nesta sexta-feira (8) a primeira edição da Expo Motor Paraíba, realizada pelo Sebrae Paraíba no Centro de Convenções de João Pessoa.

O evento, que segue até este domingo (10) conta com mais de 120 marcas e 70 expositores. A visitação é gratuita e a programação de palestras pode ser conferida no site www.expomotor.sebraepb.com.br.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim, o evento é responsável por trazer tudo que há de inovação no setor da mecânica e eletrônica para a Paraíba, trazendo para o estado aquilo que há de tendência no mercado nacional e no mundo.

“Com isso, aquecemos os negócios do setor na Paraíba movimentando toda uma cadeia produtiva”, pontuou.

Já o diretor da JCarneiro e Carneiro Nissan e presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos, José Carneiro, destacou o potencial do evento para o segmento.

“Nós estamos muito felizes em estar realizando o primeiro dos eventos que vai trazer para a nossa categoria, para o consumidor e, certamente, para a Paraíba, um marco no calendário da indústria automotiva”, disse.

O gerente regional da Dasa, maior distribuidora de autopeças da América Latina, Antônio de Pádua, por sua vez, presente no evento, comemorou a realização da Expo Motor, acrescentando, ainda, que nesta segunda-feira (11), será inaugurada a primeira filial na Paraíba, na BR 101, corroborando com o crescimento do setor no estado.

“Nós precisávamos estar aqui na Paraíba já há algum tempo, porque temos visto o crescimento do estado. Agora, nós seremos mais uma opção no mercado de autopeças, com o maior portfólio do setor disponível para os paraibanos”, contou.

Atrações – Dentre as atrações da Expomotor, está a área para teste drive e simuladores, na qual os visitantes poderão vivenciar, de perto, as tendências tecnológicas do setor em diversos modelos de veículos. Serão três simuladores com pistas para testar diversos carros com novas tecnologias embarcadas, além de um espaço para motos elétricas e outro que contará com máquina de limpeza para uso em diversos carros.