Workshop do Jovem Empreendedor oferece palestras e oficina gratuitas no Sertão

Conhecer melhor o universo do empreendedorismo, adquirir novos conhecimentos e trocar experiências com quem já possui ou deseja abrir o próprio negócio.

Esse é o objetivo do 1º Workshop do Jovem Empreendedor, evento que será realizado nesta segunda (18) e terça-feira (19) no município de Catolé do Rocha, no Sertão paraibano.

Promovido por integrantes da Empresa Júnior de Agronomia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a Anac Júnior, o 1º Work Jovem conta com o apoio do Sebrae Paraíba e vai oferecer oficina e palestras gratuitas para os participantes.

Conforme a programação, o evento teve início na tarde desta segunda-feira (18), com a realização de uma sessão solene na Câmara Municipal. Já durante a noite, a partir das 19h, será realizada a palestra “Qualifique seu vendedor para vender mais”.

No segundo dia de evento, que ocorre no campus da UEPB em Catolé do Rocha, a programação tem início às 9h, com a palestra “Como impulsionar negócios de impacto no semiárido: a IACOC como caso de sucesso”.

Ela será ministrada por Mônica Tejo, que é coordenadora executiva da Incubadora de Agronegócios das Cooperativas, Organizações Comunitárias, Associações e Assentamentos Rurais do Semiárido da Paraíba (IACOC).

Em seguida, serão apresentados ao público dois cases de sucesso de empreendedores da região, que irão compartilhar suas experiências com os participantes do evento.

Além disso, a programação do segundo dia do Work Jovem também contará com palestra sobre educação empreendedora e criativa e uma oficina sobre a ferramenta Lean Canvas, que tem como uma de suas principais funções auxiliar no desenvolvimento de modelos de negócios novos ou já existentes.

De acordo com o gerente regional do Sebrae, Lúcio Wolmer, o evento é uma oportunidade para fomentar a cultura do empreendedorismo e da inovação em Catolé do Rocha.

“Nós temos em Catolé do Rocha um princípio ativo chamado empreendedores jovens de ação e, ao lado de instituições de ensino e grandes parceiros, estamos colaborando para a criação de um ambiente propício para que a inovação aconteça. Dessa forma, o evento trará inúmeras contribuições para a nossa região, pois reverberará sobre uma série de ações que virão a partir deste workshop”, pontuou.

Participe! – Os interessados em fazer parte do 1º Workshop do Jovem Empreendedor ainda podem se inscrever na internet, através do endereço https://www.sympla.com.br/1o-workshop-do-jovem-empreendedor__679112.