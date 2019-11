Você sabe o que é um meme? Psicólogo e jornalista comentam o fenômeno da internet

Você está no time que ainda não teve a oportunidade de escutar ou daquele que não aguenta mais ouvir falar em “caneta azul, azul caneta”?

Escrita pelo vigilante maranhense Manoel Gomes, a canção, sobre uma caneta perdida em uma escola, é um dos sucessos do momento nas redes sociais e já conquistou mais de oito milhões de visualizações no YouTube desde o seu lançamento, no dia 18 de outubro.

Para quem acompanha com frequência o universo da internet, o hit é mais um entre os diversos memes que circulam diariamente e fazem sucesso nas redes sociais, aplicativos de mensagens e sites de vídeos.

Mas você sabe exatamente o que é um meme? Para ajudar a compreender melhor esse fenômeno da internet, a equipe do programa Conexão Caturité, da Rádio Caturité, ouviu o jornalista e doutorando em estudos de mídia, Raul Ramalho, e o psicólogo Luciano Edgley.

Confira a íntegra do conteúdo no áudio abaixo: