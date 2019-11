“Viver pelos pobres é viver aquilo que Jesus fez”, afirma bispo auxiliar de Recife

O bispo auxiliar de Olinda e Recife, Dom Limacêdo Antonio, participou do debate sobre a carta do papa Francisco no Teatro Municipal Severino Cabral, nessa quarta-feira (13), e citou que é preciso que o nível de solidariedade seja cada vez mais elevado, pois é nos pobres que se vê a verdadeira face de Deus.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que a Igreja tem cumprido o seu papel de assistencialismo e de apoio aos pobres, assim como Jesus fez.

– Viver uma opção pelos pobres é viver aquilo que Jesus fez, pois ele tinha todo o cuidado com os marginalizados. Percebemos que nos pobres conseguimos encontrar o rosto de Deus e contemplarmos com a face do amor do Pai. Não só temos atitude de assistencialismo, mas precisamos elevar o nível da solidariedade – disse.