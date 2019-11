Vitória do Flamengo provoca alívio temporário da briga ideológica

A parte final da última semana teve início com deploráveis iniciativas de nossas principais lideranças políticas da atualidade.

O ex-presidente Lula (PT), denotando que o período de privação de liberdade não foi suficiente para reciclar alguns conceitos, voltou a entoar o discurso da ´polarização´ política antecipada, considerando que estamos a 3 anos do próximo pleito presidencial.

Essa polarização – registre-se –, nesse momento, só interessa ao próprio Lula e ao presidente Jair Bolsonaro.

Para o País, é inoportuna, desrespeitosa e até cruel.

De sua parte, Bolsonaro escreveu outro capítulo grotesco de sua trajetória, ao mudar o número de seu futuro partido (Aliança pelo Brasil) de 80 para 38, algo que pode parecer irrelevante, mas é emblemático para o seu perfil belicoso.

A grande maioria dos brasileiros, com a conquista continental do Flamengo – e nas circunstâncias em que ocorreu, calcada na determinação e no empenho coletivo -, redescobriu que é senhor de suas alegrias, e que esse sentimento tão desejado por todos é intrínseco e independe dos humores e das conveniências das pessoas que dirigem esta Nação ou lideram legiões de eleitores.

Pela magia, sedução e encantamento do esporte, o País tem uma nova chance de retomar – coletivamente – o seu protagonismo, largando o radicalismo tão difundido e estimulado nas redes sociais, e que tanto mal nos faz, a começar pela desagregação enquanto povo, em desrespeitoso acintoso às individualidades e à nossa tradição de pluralidade.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza no paraibaonline.com.br