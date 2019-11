Visitantes do Novo Parque da Bica recebem Papai Noel neste domingo

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 30 de novembro de 2019 às 12:48.

O novo Parque da Bica terá um momento mágico, neste domingo (01), com a chegada de Papai Noel e seus duendes, da Cia Rataplan, abrindo o mês de dezembro em clima natalino.

A atração inicia a partir das 15 horas e é promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), integrando a programação infantil do Animacentro.

Além de tirar fotos com o Papai Noel e seus duendes, as crianças, e quem mais quiser, poderão participar de brincadeiras lúdicas, organizadas por um animador que estará presente no local.

O AnimaCentro é uma ação promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, desde 2017, com o objetivo de oferecer diversão gratuita aos frequentadores do centro da cidade e estimular a cultura e os artistas locais.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) está situado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n-Róger, aberto das 8h às 17h (bilheteria até 16h), com entrada a R$ 2,00, por pessoa, crianças, até 7 anos, não pagam, nem os idosos.

Serviço:

Atração: Papai Noel, seus Duendes e um animador

Dia: Domingo (01)

Local: Parque da Bica (Avenida Gouveia Nóbrega, Roger)

Horário: a partir das 15h

Classificação indicativa: Livre