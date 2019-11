Vinda de Bolsonaro é oportunidade para cobrar retomada da transposição, diz vereador

O vereador Bruno Faustino (PSB) afirmou que a bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande tem mantido contato com o governo do Estado no sentido de cobrar as atitudes necessárias em relação à retomada do bombeamento da transposição do rio São Francisco para o açude de Boqueirão.

Ele frisou que a vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), para Campina Grande é uma oportunidade de cobrar que a retomada seja feita e a segurança hídrica do açude de Boqueirão seja garantida.

Em entrevista à Rádio Panorâmica FM, Bruno comentou que o projeto da feitura de um documento reivindicando a retomada do bombeamento da transposição foi apresentado na manhã dessa terça-feira (5) na CMCG e disse que os vereadores irão se unir para entregar esse pedido a Bolsonaro.

Ele ainda declarou que espera que Bolsonaro tenha sensibilidade e atenda o pedido, que é importante para Campina Grande e região.