Vila Sítio São João lamenta politização em torno de doação de terreno

A direção da Vila Sítio São João lamentou, através de nota enviada à imprensa, a politização em torno da aprovação do projeto de lei 496/2019, enviado pelo Poder Executivo, que desafetou da condição de bem público uma área de 24 mil metros quadrados na Avenida Floriano Peixoto, bairro Dinamérica, onde está instalado o Sítio São João.

O projeto foi aprovado durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Campina Grande, na manhã desta quinta-feira, 21, em caráter de urgência.

Leia a nota na íntegra:

Nota da Vila Sítio São João

A Vila Sítio São João vem esclarecer a respeito do projeto de lei 496/2019, de autoria do Poder Executivo e que foi aprovado nesta quinta-feira (21), na Câmara Municipal de Campina Grande, o qual faz a doação do terreno para viabilização de um dos principais equipamentos culturais e turísticos da cidade, que é a Vila Sítio São João.

Na visão do prefeitura, a Vila Sítio São João é de suma importância para o turismo e a economia da Rainha da Borborema, atraindo milhares de turistas durante O Maior São João do Mundo.

A Vila Sítio João é um projeto cultural que não recebe nenhum valor da prefeitura, estado ou governo federal e que resiste há 10 anos, com dificuldades, inclusive pagando aluguel, para manter acesa a chama da cultura.

Por isso, politizar a importância de um equipamento dessa grandeza é desconhecer um instrumento de cultura e inclusão social que busca resgatar a história do Nordeste.

Há dois anos a Vila Sítio São João funciona na Avenida Floriano Peixoto, no bairro do Dinamérica, e tinha a autorização de cessão de uso do terreno municipal.

Toda a cenografia do local remete a um vilarejo do século XIX, com engenho, casas de farinhas, difusora, igrejas e outras peculiaridades típicas da região nordestina.

Agora, com a doação do terreno, o compromisso de manter a cultura do Nordeste viva segue firme e o espaço será referência quando o assunto for cultura nordestina, mantendo as aulas culturais e deixando o espaço aberto para as crianças e adolescentes de Campina Grande e outras cidades como contrapartida social.

Além dos tradicionais festejos no mês de junho, a Vila Sítio São tem projetos para 2020 que vão manter o ambiente à disposição dos visitantes o ano inteiro.

A exemplo do Quadrilhando, evento da Associação das Quadrilhas Juninas de Campina Grande e que tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal.

A Vila é um dos apoiadores e vai ceder o espaço, como também a sonorização para apresentações, onde as quadrilhas vão poder comercializar produtos para arcar com os custos das competições.

A Vila Sítio São João também está trabalhando junto ao trade turístico do estado para montar uma programação que contemple todo o mês de janeiro de 2020, quando a Paraíba vai ter 400 voos extras.

A direção da Vila entende que Campina Grande precisa estar cada vez mais na rota turística e cultural do país.

Direção da Vila Sítio São João