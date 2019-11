Vila Sítio São João inicia evento gratuito sobre o cangaço nesta sexta-feira

Campina Grande, município do Agreste da Paraíba, vai sediar durante todo o final de semana o “Cangaço Campina 2019 – História & Cultura Nordestina”.

O evento é uma realização da Vila Sítio São João e promete trazer para as terras campinenses diversas personalidades e especialistas ligados ao tema.

Em entrevista à Correio FM, o vereador campinense e um dos idealizadores do evento, João Dantas, contou que é um pesquisador da temática há cerca de 50 anos.

De acordo com ele, a entrada para o evento é franca e dentre as participações estão Expedita Ferreira e Vera Ferreira, filha e neta de Lampião e Maria Bonita.

“As pessoas que participarem vão receber o seu diploma de participação, porque a discussão vai ser no campo sociológico, vai ser no campo artístico e cultural, na forma do legado, sobre a música que ficou do cangaço, que é o xaxado. Você vai ter as obras publicadas, que são milhares, vai ter uma livraria especializada na temática”, afirmou o vereador.

Confira a programação completa:

Dia 22 de novembro – Sexta

19h – Apresentação cultural

19h30 – Abertura, com as presenças de Paulo Brito, filho do Coronel João Bezerra e de D. Cyra Brito Bezerra; Expedita Ferreira e Vera Ferreira, filha e neta de Lampião e Maria Bonita; Eliza Dantas, filha do cangaceiro Candeeiro; Jaqueline Rodrigues, neta de Chiquinho Rodrigues; e Patricia Gastão, filha do historiador e pesquisador Paulo Gastão

20h – Palestra com Vera Ferreira

Dia 23 de novembro – Sábado

8h – Palestra “As mulheres e o Cangaço”, com João de Sousa Lima

8h30 – Exibição do documentário “Os Últimos dias do Rei do Cangaço”, do jornalista João Marcos Carvalho, seguida de debate com os palestrantes

14h – Palestra “O Cangaço e o turismo”, com Jairo Luiz

14h30 – Palestra “Angico – Morte de Lampião. Uma abordagem Crítica”, com Ivanildo Silveira, seguida de debate com os palestrantes

19h30 – Palestra “Vida e Morte do Capitão Corisco”, com Sérgio Dantas

20h – Exibição do documentário “Angicos 80 anos depois”, de Aderbal Nogueira, seguida de debate com os palestrantes

Dia 24 de novembro – Domingo

8h – Palestra “Maria Bonita – Período Maria Deano”, com Wanessa Campos

8h30 – Palestra “A construção da imagem pública de Lampião na imprensa entre 1922 a 1940”, com Wescley Dutra

9h – Palestra “O Cangaço na Paraíba”, com Bismarck Martins

9h30 – Apresentação e entrega da Comenda Paulo Gastão aos convidados especiais e palestrantes

10h – Encerramento