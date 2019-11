Vídeo: Águas do São Francisco chegam à Monteiro e seguem para Boqueirão

As águas do Rio São Francisco chegaram na tarde desta quarta-feira (20) à cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, 12 dias após a retomada do bombeamento da Transposição.

De acordo com informações da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), as águas chegaram em solo paraibano na noite de terça-feira e seguiram pelo canal até a cidade de Monteiro, onde desemboca no rio Paraíba.

A partir de agora as águas seguirão pelo leito do Rio Paraíba até chegar no Açude de Boqueirão.

– A previsão do MDR era o retorno das águas até o dia 20 de novembro. Já soube que as águas retornaram a Paraíba. Vamos dar um tempo para que ela se normalize e saiba a vazão que vai ser liberada. Determinei a gerência de monitoramento e a gerência de bacia de Campina Grande para fazer o acompanhamento dessas águas ao longo do Rio Paraíba até a barragem de Poções, como também a barragem de Camalaú e de Boqueirão – explicou Porfírio Loureiro, presidente da Aesa.

Ele destacou que existe a possibilidade das águas chegarem ao Açude Epitácio Pessoa, em até 30 dias caso o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) libere uma vazão de 4 metros cúbicos de água por segundo.

Veja o Vídeo da chegada das águas no Portal de Monteiro.

Créditos: Sargento Neto