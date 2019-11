Vice-prefeito de CG destaca evento do Progressistas e sinaliza filiações ao partido

Em mais um evento do Progressistas, o vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, em entrevista veiculada pela Rádio Caturité FM, enalteceu as ações do partido e falou sobre como o diretório estadual tem se articulado, tendo em vista à chegada do ano eleitoral.

O vice-prefeito, e atual presidente estadual do partido, falou sobre o terceiro “Visão Progressista” e o papel do evento dentro do partido.

-O propósito do partido é doutrinar e formar pessoas que serão candidatos a vereadores, para então nós termos pessoas com competências. Essas reuniões são de extrema importância para a formação de vereadores e políticos, para que nós possamos encaminhar o povo na situação certa – afirmou.

Além disso, Ribeiro já sinalizou uma grande quantidade de filiações ao partido em toda a Paraíba.

– Várias cidades vão entrar no partido e nós faremos um grande evento para anunciar essas filiações – destacou.