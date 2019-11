Vice-governadora classifica vaias recebidas durante evento como “grosseria”

A vice-governadora Lígia Feliciano (PDT) comentou, em entrevista nesta terça-feira, 12, sobre as vaias recebidas durante seu discurso na entrega do Complexo Aluízio Campos e classificou o episódio como uma “grosseria” por parte de um pequeno grupo que não representa Campina Grande.

Ela explicou que esteve presente na entrega das casas para representar o governo do Estado e considerou que as vaias foram externadas por pessoas que ainda não entenderam o sentido da boa política, que não possui ‘lado A ou lado B’, mas visa o benefício de todas as pessoas da Paraíba.

– O governo foi convidado e eu fui representando o governador João Azevêdo. Foi uma visita institucional, respeitosa entre as instituições. Nós fomos receber o presidente na oportunidade de celebrar com alegria essa obra. A questão principal do meu discurso era dizer que a grandeza da política está quando não entramos na guerra política e foi nesse instante que algumas pessoas fizeram um ato de grosseria, de descortesia, não só contra a minha pessoa, mas contra uma instituição. Eu acho que isso não representa o pensamento do povo de Campina Grande. Talvez alguns ainda não estejam acostumados com a boa política – disse à Rádio Panorâmica FM.