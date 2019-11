“Viagem perigosa” é o tema da capa da revista Veja desta semana. Confira

Capa

Viagem perigosa

Droga estimulante e alucinógena com ampla penetração entre os jovens, o MDMA tornou-se o mais novo desafio para a polícia após a descoberta dos primeiros laboratórios no País

E mais:

Poder: as intrigas do governo Bolsonaro circulam em volumosos dossiês

Black friday: as ofertas do varejo se consolidam no Brasil e impulsionam a economia

Cinema. A força arrebatadora de ´O Irlândes´, o mergulho de Martin Scorsese na máfia