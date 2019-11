Vereadora Eliza Virgínia classifica ex-presidente Lula de “terrorista”

A vereadora Eliza Virgínia (Progressistas), criticou nesta terça-feira, 12, na tribuna, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela classificou o ex-presidente como “terrorista” e explicou o porquê.

– Ele está pedindo que as pessoas vão para as ruas, igual está sendo feito no Chile. E o que está ocorrendo lá? O povo está incendiando os metrôs, ônibus e prédios inteiros. Isso são atos terroristas – criticou a vereadora.

Ela reforçou que embora Lula esteja solto, ele é um condenado em terceira instância. “Ele teve que mudar a lei. Olha só, quem tem dinheiro, paga um advogado. Quem é rico, paga um juiz. E quem é milionário e roubou um país, tem o STF [Supremo Tribunal Federal] a disposição”, ironizou Virgínia.