Vereador socialista comenta exoneração de aliado de Ricardo Coutinho do governo

O vereador Bruno Faustino (PSB) comentou sobre a exoneração do então secretário executivo de Planejamento do Estado, Fábio Maia (PSB), e considerou que o governo e o governador João Azevêdo (PSB) possuem os seus motivos e suas prerrogativas que levaram a essa decisão.

Ele destacou que Campina Grande está bem representada com os agentes que compõem o governo e destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que o mais importante está sendo feito, que é o investimento do Estado na cidade.

– Acredito que o governo, através de João Azevêdo, tem as suas prerrogativas e certamente irá dar continuidade à sua gestão. Sabemos que Fabio Maia é uma figura que há muito tempo contribuía com a gestão, porém sabemos que Campina Grande, da forma que está representada, dará continuidade à voz em contrapartida do governo Romero – disse.